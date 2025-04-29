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"Работа оценивается по результатам". Мирзов - о тренере "Химок" Адиеве

Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Работа тренера оценивается по результатам. В матче с "Зенитом" мы проиграли, во встрече с "Акроном" сыграли вничью. Есть к чему стремиться. У нас есть еще четыре игры, так что посмотрим", - цитирует Мирзова "Чемпионат".

Подмосковные "Химки" на своем поле сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. В 27-м туре чемпионата России подмосковный клуб примет на своем поле "Ростов".

Напомним, что ранее пост главного тренера "Химок" покинул Франк Артига, исполняющим его обязанности был назначен Магомед Адиев. После 26-ти сыгранных туров команда Адиева занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 24-мя набранными очками.

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