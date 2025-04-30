"Сергей Богданович уже всем доказал, что это тренер очень высокого уровня. На данный момент не приходится говорить о том, что он уйдет. Все видели, как в прошлом году он подписал контракт прямо на футбольном поле. Не вспомню ничего подобного в других чемпионатах. Однако в футболе возможно все. Это должно решаться на уровне руководства клуба", - приводит слова Радченко "РБ Спорт".
Сергей Семак занимает должность главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под руководством его тренерского штаба сине-бело-голубые стали чемпионами России шесть сезонов подряд.
Действующий контракт 49-летнего специалиста с футбольным клубом рассчитан на срок до 2030 года. В текущем сезоне "Зенит" за 4 тура до конца чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 4 очка. В Кубке России петербуржцы пробились в финал Пути РПЛ, где им предстоит сойдись в двухматчевом противостоянии с московским ЦСКА.
Радченко - об уходе Семака из "Зенита": в футболе возможно все
Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился своим мнением о будущем главного тренера "Зенита" Сергее Семака.
Фото: ФК "Зенит"