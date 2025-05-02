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Колыванов: для "Факела" матч со "Спартаком" - последняя надежда, чтобы спастись. Будет битва

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ "Факел" - "Спартак".
Фото: ФК "Факел"
- Для "Факела" матч со "Спартаком" — последняя надежда, чтобы спастись в РПЛ. Команда неудачно проводит сезон. Красно-белым же надо вернуться в тройку после поражения от ЦСКА. Будет битва. "Спартаку" легче с командами, которые играют в футбол. Но "Факел" не будет раскрываться.

"Факел" сыграет против московского "Спартака" в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги послезавтра, 4 мая. Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 по столичному времени.

На сегодняшний день воронежская команда набрала 15 очков в 26 встречах чемпионата России и занимает последнее место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. От зоны переходных матчей подопечных Игоря Шалимова отделяет восемь баллов.

Источник: "Чемпионат"

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