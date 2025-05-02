"Конечно, у ЦСКА еще есть шансы пройти "Зенит" и выйти в суперфинал Кубка России", - приводит слова Файзуллаева ТАСС.
Напомним, в среду, 30 апреля, московский ЦСКА уступил в гостях "Зениту" в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет в Москве 14 мая на домашнем поле "армейцев".
Файзуллаев: еще есть шансы пройти "Зенит" и выйти в суперфинал Кубка России
Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев уверен, что у команды есть все шансы обыграть "Зенит" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА