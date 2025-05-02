"Мы пока не загадываем. Мысли есть, план есть, но мы всё это оставляем на чуть-чуть попозже. Мы идём ступенька за ступенькой. Для начала нужно выиграть все оставшиеся матчи", - сказал Пименов Legalbet.
"Крылья Советов" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. До конца чемпионата самарской команде осталось провести четыре матча.
Летнее трансферное окно в России откроется через 49 дней - 20 июня.
Пименов высказался о трансферных планах "Крыльев Советов"
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался о планах самарского клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ПФК "Крылья Советов"