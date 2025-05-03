«Совершенно не нужен. Но хочу сказать, что невозможно стать норвежцем товарищу Хайкину. Он может стать перебежчиком и предателем, а норвежцами становятся норвежцы, когда рождаются. Он им так и не станет, а будет предательской мордой. И норвежцы будут относиться к нему именно так — ради длинного эре и длинной корны побежал в Норвегию. К нему все равно будут относиться как к второму сорту. Пусть он об этом помнит. Если ему что-то мешает вернуться в Россию, тогда может себя и не утруждать, у нас хватит нормальных футболистов», — отметил Милонов «РБ Спорт».
Ранее агент футболиста сообщил, что Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта, при этом предложений от сборной России пока не поступало.
Никита Хайкин защищает цвета «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время он провел 217 матчей, в которых 76 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего голкипера составляет 1,8 миллионов евро.
Стоит отметить, что Хайкин уже имеет гражданства Израиля и Великобритании, однако ранее он выступал за молодежные сборные России.
Милонов: невозможно стать норвежцем товарищу Хайкину. Он может стать перебежчиком и предателем
Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о возможном гражданстве Никиты Хайкина и его перспективах в сборной России.
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