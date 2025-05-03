- Это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны соответствовать тому, кто перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, я желаю вам всего наилучшего. А я буду где-то на другой стороне - опубликовал Личка.
Напомним, Марцел Личка был уволен с поста главного тренера "Динамо" за 4 тура до конца чемпионата. Чешский специалист руководил командой с 2023 года и в сезоне 2023/2024 стал бронзовым призером РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в РПЛ с 47 очками. В следующем туре московский клуб на выезде встретится с "Крыльями Советов" 5 мая.
Личка: это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут
Экс-тренер "Динамо" Марцел Личка в своих социальных сетях опубликовал цитату после своего увольнения.
Фото: "Чемпионат"