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Наумов - о Галактионове: тренер не до конца справляется со своими обязанностями

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил работу главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Если ничего не поменять, то можно и командой второй восьмёрки стать. Не знаю, какие выводы по Галактионову сделает руководство клуба, но сейчас, как кажется, тренер не до конца справляется со своими обязанностями. Наверное, изменения назрели, - сказал Наумов "РБ Спорт".

3 мая "Локомотив" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 26 тура РПЛ со счетом 1:1. Сергей Пиняев вывел хозяев вперед, однако Алексей Татаев восстановил равновесие.

На данный момент команда Михаила Галактионова занимает шестую строчку в РПЛ с 46 очками. В следующем туре "Локомотив" встретится на выезде с "Факелом" 11 мая.

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