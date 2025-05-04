- Если ничего не поменять, то можно и командой второй восьмёрки стать. Не знаю, какие выводы по Галактионову сделает руководство клуба, но сейчас, как кажется, тренер не до конца справляется со своими обязанностями. Наверное, изменения назрели, - сказал Наумов "РБ Спорт".
3 мая "Локомотив" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 26 тура РПЛ со счетом 1:1. Сергей Пиняев вывел хозяев вперед, однако Алексей Татаев восстановил равновесие.
На данный момент команда Михаила Галактионова занимает шестую строчку в РПЛ с 46 очками. В следующем туре "Локомотив" встретится на выезде с "Факелом" 11 мая.
Наумов - о Галактионове: тренер не до конца справляется со своими обязанностями
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил работу главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"