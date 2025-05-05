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Аршавин назвал главную силу нынешнего "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин назвал троих полузащитников главной силой нынешней петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас тройка Барриос-Вендел-Глушенков является главной силой "Зенита". Вендел летом уйдет, и его в любом случае придется кем-то заменить. Имеющиеся футболисты точно соответствуют уровню "Зенита", - сказал Аршавин Metaratings.

"Зенит" после 27 туров занимает второе место в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Следующий матч команда Сергея Семака проведет 10 мая в Махачкале против местного "Динамо".

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