Петржела: у Личка есть все качества для того, чтобы стать главным тренером "Зенита"

— Как вы считаете, может ли Личка рассчитывать на предложения о работе из Чехии, после своего опыта в России?
— Я понятия не имею, как к Личке отнесутся в Чехии. Но в любом случае, он очень хороший тренер. Если бы я был на его месте, то остался бы за границей.
— Вы бы хотели видеть Личку, своего соотечественника, главным тренером "Зенита"?
— Конечно! Точно хотел бы видеть Личку главным тренером "Зенита". У него есть все качества для этого.
1 мая стало известно о том, что московское "Динамо" и чешский специалист Марцел Личка приняли решение прекратить сотрудничество. Напомним, Личка возглавлял команду с июня 2023 года и в сезоне-2023/24 привёл команду к бронзовым медалям чемпионата России.
Кроме того, ранее, будучи главным тренером брестского "Динамо", специалист в 2019 году стал чемпионом Белоруссии. Также в его карьере были работы в таких клубах, как чешский "Хмел" и российский "Оренбург".
Источник: Legalbet