"Клубное руководство в случае неудовлетворительного результата прилично зависнет. "Газпром" не простит упущенное чемпионство - могут "оторвать башку", - сказал Овчинников "Чемпионату".
"Зенит" после 27 туров занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Петербуржцы отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Командам осталось провести по три матча до завершения турнира.
Овчинников предрек проблемы руководству "Зенита", если команда не станет чемпионом
Российский тренер Валерий Овчинников рассказал, какие последствия могут быть для руководства "Зенита", если команда упустит чемпионский титул в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"