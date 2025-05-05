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Овчинников предрек проблемы руководству "Зенита", если команда не станет чемпионом

Российский тренер Валерий Овчинников рассказал, какие последствия могут быть для руководства "Зенита", если команда упустит чемпионский титул в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Клубное руководство в случае неудовлетворительного результата прилично зависнет. "Газпром" не простит упущенное чемпионство - могут "оторвать башку", - сказал Овчинников "Чемпионату".

"Зенит" после 27 туров занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Петербуржцы отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Командам осталось провести по три матча до завершения турнира.

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