По итогам прошедшего месяца на приз претендуют Мурад Мусаев ("Краснодар" - 9 очков, 1 место), Сергей Семак ("Зенит" - 8 очков, 2 место), Марко Николич (ЦСКА - 10 очков, 3 место), Рашид Рахимов ("Рубин" - 7 очков, 7 место), Игорь Осинькин ("Крылья Советов" - 8 очков, 9 место).
Победитель номинации будет определен путем трех голосований: легенд РПЛ, экспертов телеканала-вещателя и болельщиков.
Стали известны пять кандидатов на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера апреля.
Фото: ПФК ЦСКА