"СЭ": нападающий "Динамо" Маухуб вернется в общую группу 8-9 мая

Стали известны даты, когда Эль-Мехди Маухуб может вернуться к тренировкам с командой после повреждения.

Фото: ФК "Динамо"





Маухуб выступает за московский клуб с лета прошлого года. В нынешнем сезоне марокканец отметился семью забитыми голами и тремя результативными передачами в 22 играх за бело-голубых в чемпионате и Кубке России.



Источник: По информации источника, форвард московского " Динамо " Эль-Мехди Маухуб должен вернуться в общую группу 8-9 мая. Напомним, 21-летний нападающий получил повреждение большой приводящей мышцы бедра перед матчем 26-го тура РПЛ против " Зенита " (1:1).Маухуб выступает за московский клуб с лета прошлого года. В нынешнем сезоне марокканец отметился семью забитыми голами и тремя результативными передачами в 22 играх за бело-голубых в чемпионате и Кубке России.Источник: "СЭ"