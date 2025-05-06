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"СЭ": нападающий "Динамо" Маухуб вернется в общую группу 8-9 мая

Стали известны даты, когда Эль-Мехди Маухуб может вернуться к тренировкам с командой после повреждения.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, форвард московского "Динамо" Эль-Мехди Маухуб должен вернуться в общую группу 8-9 мая. Напомним, 21-летний нападающий получил повреждение большой приводящей мышцы бедра перед матчем 26-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).

Маухуб выступает за московский клуб с лета прошлого года. В нынешнем сезоне марокканец отметился семью забитыми голами и тремя результативными передачами в 22 играх за бело-голубых в чемпионате и Кубке России.

Источник: "СЭ"

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