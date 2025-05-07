"Интересен ли мне Абена? Нет", - передает "РБ Спорт" слова Вайсса.
Во вторник, 6 мая, в СМИ появилась информация о том, что "Слован" заинтересован в услугах центрального защитника московского "Спартака" Миенти Абены. Сообщалось, что в игроке заинтересован лично главный тренер словаков Владимир Вайсс.
Напомним, Абена уже выступал в "Словане" с 2019 по 2023 год. Под руководством Вайсса он становился чемпионом страны.
Главный тренер "Слована" Владимир Вайсс рассказал, интересен ли ему защитник "Спартака" Абена
Наставник "Слована" Владимир Вайсс прокомментировал информацию об интересе клуба к футболисту "Спартака" Миенти Абене.
Фото: ФК "Спартак"