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Главный тренер "Слована" Владимир Вайсс рассказал, интересен ли ему защитник "Спартака" Абена

Наставник "Слована" Владимир Вайсс прокомментировал информацию об интересе клуба к футболисту "Спартака" Миенти Абене.
Фото: ФК "Спартак"
"Интересен ли мне Абена? Нет", - передает "РБ Спорт" слова Вайсса.

Во вторник, 6 мая, в СМИ появилась информация о том, что "Слован" заинтересован в услугах центрального защитника московского "Спартака" Миенти Абены. Сообщалось, что в игроке заинтересован лично главный тренер словаков Владимир Вайсс.

Напомним, Абена уже выступал в "Словане" с 2019 по 2023 год. Под руководством Вайсса он становился чемпионом страны.

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