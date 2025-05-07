«Сильного игрока конкуренция только подстегивает, а слабый может стать хуже. Тут надо смотреть, у кого какой характер. Конкуренция в спорте — это всегда определенный прогресс. Думаю, ухудшение результативности Угальде — это определенное стечение обстоятельств. Может, ему не удалась подготовка в сложный период. Он ведь не привык к такому большому перерыву зимой. В европейских чемпионатах пауза максимум на месяц, а у нас трехмесячный перерыв. Гарсия тоже интересный игрок, он очень быстрый и сильный. Нужно время», — заявил Семин «СЭ».
В текущем сезоне Угальде провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. В настоящее время костариканец занимает первое место в списке лучших снайперов РПЛ.
После возобновления чемпионата Угальде участвовал в каждом из девяти матчей, но смог отличиться только один раз — в игре против «Оренбурга». Также он сыграл в двух матчах Кубка России, где не отметился результативными действиями.
После 27 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. В следующем матче, который пройдет 11 мая на выезде, красно-белые встретятся с московским «Динамо» в рамках 28-го тура РПЛ.
Семин — об игре Угальде: сильного игрока конкуренция только подстегивает, а слабый может стать хуже
Российский футбольный тренер России Юрий Семин поделился своим мнением о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде и его выступлениях в РПЛ во второй части сезона.
Фото: ФК "Спартак"