"Удаление Карраскаля рассмотрели. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля. КДК отменил красную карточку", - цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца "Матч ТВ".
Карраскаль был удален в начале второго тайма игры с "Крыльями Советов" за удар полузащитника соперника Сергея Бабкина в лицо.
Полузащитник "Динамо" сможет сыграть в 28-м туре в домашнем матче против московского "Спартака".
КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля, игрок "Динамо" сможет сыграть против "Спартака"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку футболиста "Динамо" Хорхе Карраскаля, полученную в матче с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Динамо" Мск