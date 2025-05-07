Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
22:00
АрсеналНе начат

Билялетдинов: из-за страха футболисты "Краснодара" титул не потеряют

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о борьбе "Краснодара" за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Из-за страха футболисты "Краснодара" титул не потеряют. Они приобрели необходимый опыт, пришли в себя после поражения от "Зенита", и коленки у них в последних матчах дрожать не будут", - сказал Билялетдинов "РБ Спорт".

"Краснодар" лидирует в чемпионате с 61 очком после 27 сыгранных матчей. Краснодарцы опережают идущий вторым "Зенит" на четыре очка. Командам осталось провести до конца сезона три тура. 10 мая "быки" сыграют в Москве против ЦСКА, петербуржцы в Махачкале встретятся с "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится