"Из-за страха футболисты "Краснодара" титул не потеряют. Они приобрели необходимый опыт, пришли в себя после поражения от "Зенита", и коленки у них в последних матчах дрожать не будут", - сказал Билялетдинов "РБ Спорт".
"Краснодар" лидирует в чемпионате с 61 очком после 27 сыгранных матчей. Краснодарцы опережают идущий вторым "Зенит" на четыре очка. Командам осталось провести до конца сезона три тура. 10 мая "быки" сыграют в Москве против ЦСКА, петербуржцы в Махачкале встретятся с "Динамо".
Билялетдинов: из-за страха футболисты "Краснодара" титул не потеряют
Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о борьбе "Краснодара" за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"