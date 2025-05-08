- Станкович стал жертвой трансферов. "Спартак" купил Солари и Гарсию. До их прихода кто был лучшим бомбардиром? Угальде. Но этих купили - должны играть. И вот Станкович один раз Угальде не поставил, другой. Но Солари, Гарсия - другие, они не так играют. Ливай только сейчас первый гол забил. А Угальде-то пропал! Жив-здоров, но не забивает. Это ошибка Станковича. Я не знаю, как он участвовал в покупке этих игроков, но сегодня приобретения часто идут через главного тренера. Он же говорит: нужен этот, нужен тот, - передаёт слова Орлова "Чемпионат".
Московский "Спартак" за три тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги утратил математические шансы на чемпионство. Команда сербского наставника Деяна Станковича набрала 51 очко в 27 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице с отставанием в 10 очков от лидирующего "Краснодара", 6 очков от петербургского "Зенита" и 1 очко от ЦСКА.
В двух последних матчах национального первенства красно-белые набрали 1 очко, проиграв на своём поле ЦСКА (1:2) и сыграв выездную ничью с находящимся в зоне прямого вылета в Первую лигу воронежским "Факелом" (0:0).
Орлов: Станкович стал жертвой трансферов. "Спартак" купил Солари и Гарсию - должны играть, а Угальде пропал
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов высказался о причинах неудач московского "Спартака" под руководством главного тренера Деяна Станковича.
Фото: МатчПремьер