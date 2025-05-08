- Стиль игры или результат? Хороший вопрос, конечно, но впереди три матча, и цель "Краснодара"– выиграть РПЛ. Неважно, как мы будем играть, главное – брать три очка во всех играх. Мы хотим завоевать титул, - сказал Ленини "РБ Спорт".
На данный момент "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 балл в 27 матчах. Отрыв от "Зенита" составляет 4 очка. До конца РПЛ осталось 3 тура. Южанам предстоит встретиться с ЦСКА, "Оренбургом" и московским "Динамо".
Ленини: цель "Краснодара" – выиграть РПЛ, неважно, как мы будем играть
Полузащитник"Краснодара" Кевин Ленини высказался о целях "быков" в чемпионате.
Фото: ФК "Краснодар"