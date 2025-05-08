- Руководители «Динамо» рассчитывали, что Личка будет меняться и ставить футбол для достижения результата. Но этого мы не увидели. Были и хорошие матчи, но Личка всегда стоял на своём и играл в "вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим", - сказал Кирьяков "Чемпионату".
Напомним, 1 мая Марцел Личка был уволен с поста главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист руководил клубом с 2023 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовым призером Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.
На данный момент бело-голубые занимают пятую строчку в чемпионате с 50 очками.
Кирьяков: Руководители "Динамо" рассчитывали, что Личка будет меняться, но он стоял на своем
Бывший форвард московского "Динамо" Сергей Кирьяков предположил, что повлияло на увольнение Марцела Лички с поста главного тренера "Динамо".
Фото: "Чемпионат"