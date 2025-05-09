«У «Динамо» со «Спартаком» будет равная игра, но «бело?голубые» сейчас на подъеме. Они обыграли вдесятером играющие «Крылья». Гладышев набрал потрясающую форму. «Спартак» всегда на нервах, на них давят все — болельщики, город, СМИ (смеется). Непонятно, почему они до сих пор это так воспринимают и разваливаются. Нужно просто играть в футбол и слушать тренера. Очень странная ситуация. «Динамо» будет полегче», — заявил Попов «Матч ТВ».
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). После этого результата красно-белые потеряли математические шансы на то, чтобы в текущем сезоне завоевать золотые медали чемпионата России — с 51 очком они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.
Напомним, «Спартак» в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Попов — о "Спартаке": на них давят болельщики, город, СМИ. Непонятно, почему они это так воспринимают и разваливаются
Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о психологических проблемах игроков «Спартака» перед матчем с «Динамо».
Фото: ФК "Спартак"