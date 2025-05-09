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Кудряшов: судьба чемпионского титула решится в 30 туре

Экс-игрок "Краснодара" Федор Кудряшов поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.
Фото: РФС
- Хочется, чтобы "Краснодар" стал чемпионом. Они почти во всех матчах с командами из нижней части таблицы брали очки, так и становятся чемпионами. Но судьба чемпионского титула решится в заключительном, 30-м туре, - сказал Кудряшов "Матч ТВ".

За три тура до конца чемпионата Российской Премьер-Лиги "Краснодар" располагается на первом месте, имея в своем активе 61 очко. Отрыв от "Зенита" - 4 балла. Оставшиеся соперники "быков": ЦСКА, "Оренбург" и "Динамо" Москва. Петербуржцам предстоит встретиться с "Динамо" Махачкала, "Ростовом" и "Ахматом".

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