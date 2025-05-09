- В матче ЦСКА — "Краснодар" фаворита нет. Зачастую в таких ситуациях встречи завершаются вничью. Это будет на руку "Зениту". Не думаю, что "Краснодар" выиграет, но и не думаю, что проиграет. Поэтому ставлю на ничью. Для "Краснодара" быть лидером ещё не совсем привычная ноша, - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Матч между ЦСКА и "Краснодаром" пройдёт 10 мая в в 19:30 по московскому времени на стадионе красно-синих "ВЭБ Арена". "Армейцы" не проигрывают в Российской Премьер-Лиге на протяжении 11 матчей - 7 побед и 4 ничьи. Команда Марко Николича располагается на третьем месте с 52 очками, в то время как "быки" идут первыми в чемпионате с 61 баллом .
Непомнящий: для "Краснодара" быть лидером ещё не совсем привычная ноша
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — "Краснодар".
Фото: "Чемпионат"