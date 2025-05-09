- Нам надо уважать свой чемпионат и себя. Не завышать или занижать уровень лиги, а объективно ее оценивать. Когда ты знаешь, над чем работать, у тебя будет прогресс, будет шаг вперед. Когда ты себя переоцениваешь, то это плохо, когда недооцениваешь — тоже плохо. Так что надо быть объективным, чтобы делать правильные шаги. Не надо ни на кого смотреть, надо следить за собой и двигаться вперед.
На сегодняшний день "Краснодар" продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева набрали 61 очко в 27 матчах и опережают "Зенит", располагающийся на втором месте, на четыре балла. До конца нынешнего сезона краснодарская команда сыграет в гостях против московского ЦСКА и "Оренбурга", а также примет в заключительном туре чемпионата России столичное "Динамо". Сине-бело-голубые, которые становились чемпионами в шести последних сезонах подряд, встретятся на выезде с махачкалинским "Динамо" и "Ростовом", а также сыграют дома с "Ахматом".
Источник: "Матч ТВ"
Черчесов: нам надо уважать свой чемпионат
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне РПЛ.
Фото: телеграм-канал сборной России