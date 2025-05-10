Бакаев из "Химок" не смог ответить, где продолжит карьеру в следующем сезоне

Полузащитник "Химок" Зелимхан Бакаев сообщил, что пока не определился с местом продолжения карьеры в следующем сезоне.

Фото: ФК "Химки"





С августа прошлого года Бакаев выступает за "Химки" на правах аренды из петербургского " "Ничего не решил. Я хочу в премьер-лиге остаться с "Химками" - сделать свою работу. А там уже будем смотреть, что делать дальше", - сказал Бакаев "Известиям" С августа прошлого года Бакаев выступает за "Химки" на правах аренды из петербургского " Зенита ". В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт с "Зенитом" истекает в июне 2025 года.