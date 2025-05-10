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Бакаев из "Химок" не смог ответить, где продолжит карьеру в следующем сезоне

Полузащитник "Химок" Зелимхан Бакаев сообщил, что пока не определился с местом продолжения карьеры в следующем сезоне.
Фото: ФК "Химки"
"Ничего не решил. Я хочу в премьер-лиге остаться с "Химками" - сделать свою работу. А там уже будем смотреть, что делать дальше", - сказал Бакаев "Известиям".

С августа прошлого года Бакаев выступает за "Химки" на правах аренды из петербургского "Зенита". В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт с "Зенитом" истекает в июне 2025 года.

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