"Лучшая форма в карьере? Точно нет. Но могу сказать, что сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100%", - сказал Дзюба "Матч ТВ".
Дзюба в нынешнем сезоне выступает за "Акрон", перейдя в клуб в статусе свободного агента. В 19 матчах в Российской Премьер-Лиге форвард забил девять голов и отдал пять голевых передач в составе тольяттинской команды.
Дзюба: сейчас моя лучшая форма в карьере? Точно нет
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба заявил, что получает удовольствие от игры в футбол.
Фото: ФК "Акрон"