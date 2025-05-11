"В "Зените" однозначно будет перестройка. Но не думаю, что это коснётся руководящего состава. В клубе уже говорили, что результаты их не устраивают. Я даже слышал, что вектор может быть изменён больше в сторону своих воспитанников", - сказал Деменко Legalbet.
"Зенит" после 28 тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. Также петербуржцы продолжают выступать в Кубке России, где 14 мая сразятся с ЦСКА за выход в Суперфинал турнира. Команда Сергея Семака завоевывает чемпионство в Премьер-Лиге шесть лет подряд.
Деменко: в "Зените" будет перестройка, вектор может быть изменен в пользу воспитанников
Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко предположил кардинальные изменения в составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"