"Не знаю, кому больше помогал Карасёв - ЦСКА или "Зениту". По моим подсчётам, он только угловых четыре штуки украл у "Краснодара". Свистел в одну калитку! Армейцы толкают и пихают - нормально. У "Краснодара" небольшое нарушение - тут же свисток, тут же фол. Тот же Глебов наиграл уже на жёлтую в первом тайме. Такое понятное судейство. И понятно, в пользу кого", - сказал Червиченко "Чемпионату".
В субботу, 10 мая, "Краснодар" потерпел поражение от ЦСКА в Москве со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит Саулем Гуарирапой после небольшого ВАР-просмотра на положение вне игры. Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева, а за видеоповторы отвечал арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
За два тура до конца чемпионата отрыв лидирующего "Краснодара" от идущего вторым петербуржского "Зенита" сократился до одного очка.
Червиченко намекнул на предвзятое судейство Карасева в матче "Краснодара"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил работу судьи Сергея Карасева в матче ЦСКА - "Краснодар" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"