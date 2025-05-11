Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
14:00
АхматНе начат
Факел
16:30
ЛокомотивНе начат
Динамо
19:30
СпартакНе начат
Рубин
19:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
14:00
УфаНе начат
Тюмень
15:00
ЧайкаНе начат
Алания
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Торпедо
17:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
14:00
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
16:15
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
16:15
Вест ХэмНе начат
Ноттингем Форест
16:15
ЛестерНе начат
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
15:00
ЭспаньолНе начат
Барселона
17:15
Реал МадридНе начат
Атлетик
19:30
АлавесНе начат
Бетис
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
13:30
МонцаНе начат
Верона
16:00
ЛеччеНе начат
Торино
19:00
ИнтерНе начат
Наполи
21:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
Боруссия ДНе начат
Айнтрахт
18:30
Санкт-ПаулиНе начат
Штутгарт
20:30
АугсбургНе начат

Червиченко намекнул на предвзятое судейство Карасева в матче "Краснодара"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил работу судьи Сергея Карасева в матче ЦСКА - "Краснодар" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не знаю, кому больше помогал Карасёв - ЦСКА или "Зениту". По моим подсчётам, он только угловых четыре штуки украл у "Краснодара". Свистел в одну калитку! Армейцы толкают и пихают - нормально. У "Краснодара" небольшое нарушение - тут же свисток, тут же фол. Тот же Глебов наиграл уже на жёлтую в первом тайме. Такое понятное судейство. И понятно, в пользу кого", - сказал Червиченко "Чемпионату".

В субботу, 10 мая, "Краснодар" потерпел поражение от ЦСКА в Москве со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит Саулем Гуарирапой после небольшого ВАР-просмотра на положение вне игры. Встречу обслуживала бригада Сергея Карасева, а за видеоповторы отвечал арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

За два тура до конца чемпионата отрыв лидирующего "Краснодара" от идущего вторым петербуржского "Зенита" сократился до одного очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится