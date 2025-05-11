- Думаю, о реальности чемпионства ЦСКА в следующем сезоне говорить рано. Надо закончить этот чемпионат, усилить отдельные позиции и улучшить организацию игры, креативность, - сказал Бышовец "Чемпионату".
На данный момент команда Марко Николича занимает третью строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 55 очков, и не проигрывает в чемпионате на протяжении 12 матчей (8 побед и 4 ничьи). В следующем туре ЦСКА встретится с "Локомотивом" 19 мая.
Бышовец: о реальности чемпионства ЦСКА в следующем сезоне говорить рано
Фото: официальный сайт РПЛ