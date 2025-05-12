Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
РомаНе начат

Булыкин: думаю, Гусева изначально не рассматривали на пост главного тренера "Динамо", но теперь рассмотрят

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил о желании видеть Ролана Гусева в качестве главного тренера московского "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- Думаю, Гусева изначально не рассматривали на пост главного тренера "Динамо", но теперь рассмотрят. Он перспективный тренер. Хотелось бы, чтобы он как можно дольше работал в "Динамо" в качестве главного тренера, - сказал Булыкин корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Исполняющим обязанности этой должности назначен Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые провели два матча, одержав победы над "Крыльями Советов" (3:1) и "Спартаком" (2:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится