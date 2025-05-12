- Думаю, Гусева изначально не рассматривали на пост главного тренера "Динамо", но теперь рассмотрят. Он перспективный тренер. Хотелось бы, чтобы он как можно дольше работал в "Динамо" в качестве главного тренера, - сказал Булыкин корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Исполняющим обязанности этой должности назначен Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые провели два матча, одержав победы над "Крыльями Советов" (3:1) и "Спартаком" (2:0).
Булыкин: думаю, Гусева изначально не рассматривали на пост главного тренера "Динамо", но теперь рассмотрят
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил о желании видеть Ролана Гусева в качестве главного тренера московского "Динамо".
Фото: "Чемпионат"