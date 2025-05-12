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СМИ: новый агент Станковича обещал тренеру "Спартака" назначение в сборную Сербии

По информации СМИ, Братислав Ристич, новый агент главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, обещал своему клиенту скоро трудоустроить его в сборную Сербии.
Фото: ФК "Спартак"
Деян Станкович занимает пост главного тренера "Спартака" с мая 2024 года. Действующий контракт сербского специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 46-летний тренер до конца текущего сезона может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. "Спартак" после 28-го тура с 51-м очком занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, но при этом сохраняет шансы на завоевание Кубка России.

C 3 марта 2021 года главным тренером сборной Сербии является Драган Стойкович.

Источник: Legalbet

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