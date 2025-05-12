— Для вас принципиально попасть в тройку?
— Да, конечно. Но понимаем, что от нас зависит многое, но не все. Надо побеждать в каждом матче, но и конкуренты должны терять очки, — заявил Гусев «РБ Спорт».
В данный момент «Динамо» занимает четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, набрав 53 очка. На третьем месте расположился ЦСКА с 55 очками. До конца чемпионата осталось два тура.
Подопечным Ролана Гусева предстоят игры против «Акрона» и «Краснодара». Армейцы же сыграют против «Локомотива» и «Пари НН».
Гусев: для "Динамо" принципиально попасть в тройку призеров
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев отметил, что команда нацелена на попадание в тройку.
Фото: ФК "Динамо"