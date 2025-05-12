— Вы готовы со следующего сезона стать главным тренером?
— Готов если доверят.
— Как считаете, это возможно?
— Это вопрос руководства, которое принимает все решения в «Динамо», — заявил Гусев «РБ Спорт».
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела два матча против «Крыльев Советов» и «Спартака». В обоих матчах бело-голубые добились победы.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, заработав 53 очка. До конца чемпионата два тура. Бело-голубым предстоит сыграть с тольяттинским «Акроном» и «Краснодаром».
Гусев: готов возглавить "Динамо" в следующем сезоне
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев заявил, что готов полноценно занять пост наставника команды.
Фото: ФК "Динамо"