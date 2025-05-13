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Черданцев поддержал кандидатуру Гусева: будет классно, если воспитанник "Динамо" наконец получит такой шанс

Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил, что под руководством Ролана Гусева московское «Динамо» стало показывать более агрессивную и энергичную игру.
Фото: ФК "Динамо"
«Будет классно, если воспитанник «Динамо» наконец получит такой шанс. Впервые после Кобелева и Силкина у «бело-голубых» главным тренером может стать динамовец. Два-три матча — это не тот срок, чтобы делать выводы, для руководителей это всегда очень сложная дилемма — рисковать или не рисковать. «Динамо» слишком долго ждет титулов, учитывая их возможности, ресурсы и хороший подбор игроков, нельзя экспериментировать.

Я двумя руками за Ролана, за то, чтобы у него сложилась самостоятельная профессиональная карьера. Я давно его знаю и желаю ему всяческих успехов, но все-таки отсутствие опыта самостоятельной работы в качестве главного тренера — это большой минус», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела два матча против «Крыльев Советов» и «Спартака». В обоих матчах бело-голубые добились победы.

Ролан Гусев — воспитанник московского «Динамо», сыгравший за основу бело-голубых 161 матч и забивший 28 голов. В тренерский штаб динамовцев Ролан Александрович вошёл летом 2023 года. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодёжную футбольную лигу, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, заработав 53 очка. До конца чемпионата два тура. Бело-голубым предстоит сыграть с тольяттинским «Акроном» и «Краснодаром».

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