Шнякин: не понимаю, где пропадает "Спартак" с таким тренером-мотиватором

"Что касается игры с "Динамо", то не понимаю, где пропадает "Спартак" с таким тренером-мотиватором. Раз за разом команда плохо входит в игру. Возможно, связано с разминкой. Может, что-то с настроением, если Хлусевич говорит в перерыве, что вышли несконцентрированными. Как такое может быть в дерби?", - приводит слова Шнякина "Чемпионат".
Московский "Спартак" 11 мая в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 со столичным "Динамо" потерпел поражение со счётом 0:2. После этой встречи команда Деяна Станковича с 51-м очком опустилась на пятое место в турнирной таблице и потеряла шансы на завоевание золотых и серебряных медалей.
В следующем туре "Спартак" 18 мая в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.