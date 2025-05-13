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Волков объяснил "черной полосой" плохую результативность Соболева в "Зените"

Защитник "Зенита" Сергей Волков высказался о низкой результативности нападающего Александра Соболева в питерской команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Его отношение к делу никогда не менялось. Забивал — не забивал, но он всегда старался на каждой тренировке. У каждого нападающего, посмотрите, бывает чёрная полоса — не забивает долгое время, потом приходит в нужный момент — и пожалуйста", - сказал Волков изданию «Спорт день за днем».

Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" в августе прошлого года за 10 млн евро. В нынешнем сезоне форвард забил три гола и отдал один ассист в 22 матчах Российской Премьер-Лиги. Недавно нападающий оформил дубль в игре с "Пари НН" (2:1) и принес питерцам волевую победу. Петербуржская команда занимает второе место в РПЛ за два тура до конца, уступая лидеру один балл.

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