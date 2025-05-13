"Есть много вариантов, но все они среднего класса футболисты. Все примерно одного уровня, и яркого никого не выделишь. Всё это говорит о том, что уровень нашего чемпионата слабый, и уровень футболистов слабый. О чём можно говорить, если почти 37-летний Дзюба забивает по десять мячей за сезон", — приводит слова Попова Legalbet.
В текущем сезоне Артём Дзюба выступает в составе тольяттинского "Акрона". На счету 36-летнего нападающего на данный момент 22 появления на поле в официальных матчах, 10 забитых голов, 7 отданных голевых передач, 1 жёлтая карточка. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда оценивается в 1,8 миллион евро.
Попов: уровень РПЛ слабый, если почти 37-летний Дзюба забивает по 10 мячей за сезон
Бывший игрок "Рубина" Алексей Попов ответил на вопрос, какие футболисты являются лучшими в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25.
Фото: ФК "Акрон"