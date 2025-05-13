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Агент: Сутормин и Комличенко летом могут покинуть "Ростов"

Александр Клюев, агент футболистов "Ростова" Алексея Сутормина и Николая Комличенко, ответил на вопросы о будущем своих клиентов.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч Премьер"
— Насколько у Сутормина и Комличенко возможны передвижения в карьере этим летом?

— Скажем так: работаем в этом направлении.

— То есть реально, что оба могут покинуть команду?

— Да.

Нападающий Николай Комличенко в текущем сезоне принял участие в 34 матчах, забил 8 голов, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки. Его контракт с "Ростовом" рассчитан на срок до 30 июня 2026 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 4 млн евро.

Вингер Алексей Сутормин в текущем сезоне принял участие в 29 матчах, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые и 1 прямую красную карточки. Его контракт с "Зенитом", который до конца сезона отдал игрока "Ростову" в аренду, рассчитан на срок до 30 июня 2025 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 1,2 млн евро.

Источник: эфир интернет-программы "Коммент.Шоу" [цитата по Sport24]

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