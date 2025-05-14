«На протяжении всего сезона говорил, что петербургская команда может проиграть чемпионат только себе. «Зенит» — единственный чемпион для меня. Я не верю в «Краснодар». Они не готовы к чемпионству, ненадежно играют. Команда с периферии, не может уверенно играть с лидерами на выезде. Матчи с «Зенитом» и ЦСКА это доказали. Если бы обыграли армейцев, то реально боролись бы за чемпионство», — заявил Попов «Матч ТВ».
После зимней паузы «Краснодар» не смог набрать очки только в двух матчах – против «Зенита» (4:1) и ЦСКА (1:0).
«Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 28 туров, набрав 61 очко. Следом на втором месте идет «Зенит» с 60 очками. До конца сезона осталось два тура. «Краснодару» предстоят встречи с «Акроном» и московским «Динамо». «Зенит» же сыграет с «Ростовом» и «Ахматом».
Попов: "Краснодар" не готов к чемпионству. Матчи с "Зенитом" и ЦСКА это доказали
Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что «Краснодар» пока не готов бороться за титул РПЛ и уступает в стабильности «Зениту».
Фото: ФК "Краснодар"