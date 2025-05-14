Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
2 - 0 (П 4 - 3) 2 043
ЗенитЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
3 - 0 3 0
ЛеганесЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Реал Мадрид
0 - 1 0 1
Мальорка2 тайм

Кубок Италии

Новости
Милан
0 - 1 0 1
Болонья2 тайм

Мусаев: ЦСКА сегодня взял реванш за вылет от "Зенита" в Кубке в прошлом году

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился эмоциями после выхода в Суперфинал Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Лично у меня в голове ЦСКА сегодня взял реванш за вылет от "Зенита" в Кубке в прошлом году. У каждого свой настрой. Что касается соперника в Суперфинале, если я кого-то назову, это будет не уважение к другой команде, - сказал Мусаев "Чемпионату".

ЦСКА обыграл на своем поле "Зенит" со счетом 2:0 в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (общий счет 2:2, 4:3 после серии пенальти). Тамерлан Мусаев забил гол на 92 минуте, который позволил перевести игру в серию пенальти.

ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России 1 июня на стадионе "Лужники" с победителем финала Пути регионов - "Спартаком" или "Ростовом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится