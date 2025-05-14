- Лично у меня в голове ЦСКА сегодня взял реванш за вылет от "Зенита" в Кубке в прошлом году. У каждого свой настрой. Что касается соперника в Суперфинале, если я кого-то назову, это будет не уважение к другой команде, - сказал Мусаев "Чемпионату".
ЦСКА обыграл на своем поле "Зенит" со счетом 2:0 в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (общий счет 2:2, 4:3 после серии пенальти). Тамерлан Мусаев забил гол на 92 минуте, который позволил перевести игру в серию пенальти.
ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России 1 июня на стадионе "Лужники" с победителем финала Пути регионов - "Спартаком" или "Ростовом".
Мусаев: ЦСКА сегодня взял реванш за вылет от "Зенита" в Кубке в прошлом году
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился эмоциями после выхода в Суперфинал Кубка России.
Фото: "Чемпионат"