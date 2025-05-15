— У меня на серию пенальти была своя тактика.
— Как опишешь отбитый пенальти от Соболева?
— Отбил пенальти на инстинктах. Было понимание, как Александр будет бить. Просто получилось отбить и все.
По итогам двухматчевого противостояния московского ЦСКА и петербургского "Зенита" в финале Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 счет оказался равным 2:2. В связи с этим была назначена серия пенальти, в которой более точными оказались "армейцы" - 4:3.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, как отбил пенальти Соболева
Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал о серии пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"