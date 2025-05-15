"Не исключаем такой возможности. Трансфер же вряд ли возможен. Аренда будет зависеть от трёх сторон: и "Краснодар" должен согласиться, и мы, и игрок. Мы бы хотели, чтобы Саша играл у нас в Нижнем", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
Александр Кокшаров перешел в "Пари НН" из "Краснодар" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Форвард провел за нижегородцев во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего форварда в 800 тысяч евро.
В "Пари НН" высказались о возможном трансфере Кокшарова из "Краснодара"
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном продлении аренды форварда "Краснодара" Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"