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Червиченко: после сезона из "Зенита" могут убрать не только Семака, но и Медведева

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что в руководстве сине-бело-голубых могут произойти изменения, если "Зенит" не выиграет чемпионат.
Фото: "Чемпионат"
- Мне кажется, после сезона из "Зенита" могут убрать не только Семака, но и Медведева. Есть несколько негативных моментов: не выиграли трофей в год столетия, не обыграли "Спартак", неудачные трансферы и совсем нет игры, - сказал Червиченко "Чемпионату".

14 команда Сергея Семака проиграла московскому ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2 (2:2 общ, 4:3 пен) и вылетела с турнира.

За 2 тура до конца РПЛ сине-бело-голубые занимают вторую строчку в чемпионате, отставая от "Краснодара" на 1 очко.

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