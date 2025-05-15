- Мне кажется, после сезона из "Зенита" могут убрать не только Семака, но и Медведева. Есть несколько негативных моментов: не выиграли трофей в год столетия, не обыграли "Спартак", неудачные трансферы и совсем нет игры, - сказал Червиченко "Чемпионату".
14 команда Сергея Семака проиграла московскому ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2 (2:2 общ, 4:3 пен) и вылетела с турнира.
За 2 тура до конца РПЛ сине-бело-голубые занимают вторую строчку в чемпионате, отставая от "Краснодара" на 1 очко.
Червиченко: после сезона из "Зенита" могут убрать не только Семака, но и Медведева
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что в руководстве сине-бело-голубых могут произойти изменения, если "Зенит" не выиграет чемпионат.
Фото: "Чемпионат"