- Я бы не сказал, что "Спартак" и "Ростов" стабильно играют. Обе команды не выглядят убедительно. В Кубке России возможно все. В паре "Спартак" — "Ростов" не вижу фаворита, но у красно-белых футболисты высокого уровня, - сказал Балахнин "РБ Спорт".
Финал Пути регионов Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом" состоится сегодня, 15 мая, в 20:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова. Победитель отправится в Суперфинал Кубка России, в котором 1 июня на стадионе "Лужники" сыграет с ЦСКА.
Балахнин: В паре "Спартак" — "Ростов" не вижу фаворита, но у красно-белых футболисты высокого уровня
Экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов Кубка России между ростовчанами и красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"