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Джаковац: Дзюба -точно лучший нападающий в России

Полузащитник "Акрона" Ифет Джаковац оценил игру Артёма Дзюбы в текущем сезоне.
Фото: ФК "Акрон"
- Артем точно лучший нападающий России. У него столько голов, сколько у некоторых футболистов сыгранных минут. Само его появление очень много значит для нас. Ожидаем от него, что он может забить гол в любой момент, - сказал Джаковац "Матч ТВ".

Артём Дзюба присоединился к "Акрону" летом 2024 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский клуб 22 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.

На данный момент подопечные Заура Тедеева занимают 9 место в таблице РПЛ с 35 очками.

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