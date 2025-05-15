- Артем точно лучший нападающий России. У него столько голов, сколько у некоторых футболистов сыгранных минут. Само его появление очень много значит для нас. Ожидаем от него, что он может забить гол в любой момент, - сказал Джаковац "Матч ТВ".
Артём Дзюба присоединился к "Акрону" летом 2024 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский клуб 22 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.
На данный момент подопечные Заура Тедеева занимают 9 место в таблице РПЛ с 35 очками.
Джаковац: Дзюба -точно лучший нападающий в России
Полузащитник "Акрона" Ифет Джаковац оценил игру Артёма Дзюбы в текущем сезоне.
Фото: ФК "Акрон"