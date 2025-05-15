- Меня связывают с "Локомотивом"? Чем связывают, канатами? Я же здесь, перед вами. Посчитают нужным, обратятся, - сказал Черчесов.
Ранее сообщалось, что действующий главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов может покинуть клуб.
Последним местом работы Станислава Черчесова была сборная Казахстана. Российский специалист руководил командой с июня 2024 года по январь 2025. Под его руководством сборная Казахстана провела 6 матчей и не забила ни одного гола (0 забитых, 15 пропущенных).
Источник: "СЭ"
Черчесов: меня связывают с "Локомотивом"? Чем связывают, канатами?
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Локомотив".
Фото: РИА Новости