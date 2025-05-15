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"Постараемся летом удивить". Гендиректор "Пари НН" - о трансферах

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Пари НН"
"Прошлым летом "Пари НН" сильно обновил состав, то же случилось и зимой. Ждать ли подобного летом? Постараемся в хорошем смысле слова летом удивлять", - цитирует Мелика-Гусейнова "Чемпионат".

За два тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата России "Пари НН" занимает 13-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон. Команда Виктора Гончаренко набрала 26 очков в 28 турах.

В субботу, 17 мая, нижегородцы примут на своем поле воронежский "Факел" в рамках 29-го тура. В заключительном матче сезона "Пари НН" сыграет на выезде против столичного ЦСКА.

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