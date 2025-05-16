"Судейские решения были очень странными, это стоило нам голов. Во всех спорных эпизодах судья свистел в пользу "Ростова". Я не виню судью, мы сами должны были решить игру, но такая работа арбитра – это странно, и выиграть такой матч нелегко", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".
Вчера, 15-го мая, московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Южане сыграют в Суперфинале турнира с ЦСКА.
После 28-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а в заключительном туре примет на своем поле подмосковные "Химки".
Ливай Гарсия: во всех спорных эпизодах судья свистел в пользу "Ростова"
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия остался недоволен работой бригады арбитров на матче Кубка России с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"