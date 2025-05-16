"Да, пока мы не прошли лицензирование, но про стадион сейчас говорить не буду. Все пишут, что стадион у нас не готов. Мы работаем над этим. Мы подали апелляцию в РФС. До 23-24 мая все определится. У нас есть, по сути, неделя, чтобы все решить", - сказал Бут Sport24.
"Черноморец" занимает третье место в турнирной таблице Первой Лиги за два тура до конца чемпионата. Ранее в СМИ появилась информация, что новороссийский клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон из-за отсутствия стадиона требуемого уровня.
В "Черноморце" подтвердили проблемы с лицензированием для участия в РПЛ
Спортивный директор "Черноморца" Владимир Бут подтвердил информацию о проблемах клуба с получением лицензии для участия в РПЛ.
Фото: ФК "Черноморец"