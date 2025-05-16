- "Ростов" в финале, в любом случае будет медаль. Она может стать первой для Карпина в карьере. Готов отдать свою? Да, конечно, без вопросов буду готов. Но я думаю, что с этим не возникнет проблем. Найдут медаль для Георгиевича.
Вчера, 15 мая, на "Лукойл Арене" в Москве состоялся финальный матч Пути регионов Кубка России между столичным "Спартаком" и "Ростовом". Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Таким образом желто-синие вышли в Суперфинал Кубка России и сыграет в нем с ЦСКА. Встреча запланирована на 1 июня и пройдет в "Лужниках".
Источник: "Чемпионат"
Комличенко: готов отдать Карпину свою медаль за Суперфинал Кубка? Без вопросов
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал, что готов отдать свою медаль за Суперфинал Кубка России бывшему тренеру команды Валерию Карпину.
Фото: ФК "Ростов"